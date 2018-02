Roma, alla scoperta dell'Eur su due ruote: in arrivo una stazione di bici elettriche a noleggio di Cristina Montagnaro Tweet

Arrivano nuove bici elettriche a Roma, nel quartiere Eur. Il servizio partirà domenica 4 febbraio con 15 bici a pedalata assistita, dal colore bianco e arancione. Le due ruote si prenderanno da Giolitti Eur, la storica gelateria di Roma, in viale Oceania 90, e costeranno 5 euro l’ora. Si prendono le due ruote, lasciando un documento di identità e pagando un ticket, e si potrà pedalare alla scoperta delle meraviglie del quartiere Eur, si potrà scegliere tra il percorso verso il Laghetto o quello che raggiunge la pista ciclabile in zona Tre Fontane, oppure lungo la pista che costeggia il Tevere, fino ad arrivare al centro storico di Roma, tra i monumenti più belli della Capitale.



L’idea è nata a Stefano Spezia, Giolitti Eur, per incentivare la mobilità sostenibile e permettere a tutti di scoprire il meraviglioso quartiere dell’ Eur: « Le bici sono elettriche, molto leggere e sono adatte a tutti anche agli anziani e a coloro che non sono molto allenati, è un modo nuovo per scoprire la città andando più lentamente e guardandosi intorno. Ho pensato a città del nord come Bolzano o Bologna».



Le bici elettriche si chiamano Giobike e i ciclisti troveranno presso la sede assistenza e una volta consegnato il documento d’identità, saranno pronti per godersi una bella passeggiata.



E se poi dopo una bella pedalata viene voglia di qualcosa di buono, un gelato un brunch o anche una merenda c’è Giolitti Eur, che dopo l’unione con Spazio Novecento, ha rinnovato completamente il settore food con l’introduzione dei brunch quotidiani e della ristorazione serale, affiancandoli alla tradizione di gelateria artigianale, fin dal 1960.