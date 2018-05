In Cilento vacanze per scambisti: testimonial la pornostar Malena Tweet

Con il primo weekend di caldo estivo prende il via «Sex in Sud» Palinuro Erotic Village: evento per gli amanti dello scambismo, in corso dal 27 maggio al 2 giugno, presso il Villaggio La Maree di Pisciotta. Venerdì prossimo sarà presente al raduno Malena, stella dell’intrattenimento per adulti ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi: «Sono contenta di partecipare: sole, mare, cibo... ogni piacere trova soddisfazione nel Cilento». Malena è musa e attrice prediletta del celebre regista e produttore Rocco Siffredi, con cui è attualmente impegnata in Ungheria per le lezioni della «Siffredi Hard Academy», la scuola di formazione per professionisti del cinema per adulti e la cui serie a episodi è prodotta e trasmessa da Netflix Italia.



L'astro femminile a luci rosse è pronta ad accendere venerdì 1 giugno la località balneare campana: «L’Italia è ancora indietro. Ci sono località come Cap d'Agde in Francia, oppure le Canarie e le Baleari in Spagna che, ogni estate, accolgono volentieri questa tipologia di turisti - ha commentato l'attrice trentacinquenne - E in quei posti aprono nuovi locali, bar e ristoranti per chi ama questo genere di divertimento. Tra cui, tantissimi, sono proprio italiani. Con il romantico mare di cui è ricco il Sud, l'Italia dovrebbe entrare nel ventunesimo secolo e smettere di sciupare opportunità: in Europa già lo fanno».