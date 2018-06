Un hotel di lusso apre nel cuore di Roma Tweet

Nuovo hotel di lusso nel cuore di Roma. È l’Elizabeth Unique Hotel, dimora di charme, che rivoluziona il concept dei classici cinque stelle, invitando gli ospiti a vivere un’esperienza originale e unica, personalizzata in base ai propri desideri. L’albergo, ambientato tra le preziose mura di Palazzo Pulieri Ginetti, in via delle Colopnnette, nobile residenza incastonata in un punto strategico, tra via del Corso e via della Frezza, è gestito dalla Famiglia Curatella, storica famiglia di imprenditori, che negli ultimi anni ha debuttato nel mondo dell’hôtellerie, con una collezione di alberghi a Roma, Bologna e Venezia.



L’Elizabeth evoca così l’anima spontanea e sincera di una famiglia naturalmente votata per il bello e profondamente legata alle radici italiane. Esattamente come accade per le residenze private, la proprietà è stata curata e arricchita, fino a raggiungere la bellezza di un albergo unico al mondo. Lo stesso nome dell’hotel è un omaggio alla Signora Elisabetta, madre e nonna dei fondatori: figura femminile chiave, che ha lasciato dietro di sé le tracce indelebili del proprio amore e l’esempio di un’accoglienza autentica e unica.