Salento, la piscina caraibica nata dal crollo di una grotta: ecco come raggiungerla





In pochi lo sanno ma nonostante l'aspetto caraibico questo luogo mozzafiato si trova nel Salento. La Grotta crollata è in località Santo Stefano (Otranto), poco dopo il Club Mediterranee. Lì ci sono due meraviglie insieme: un arco di pietra sul mare e questa piscina naturale circondata da alberi di Pino e macchia mediterranea.Per accedervi occorre parcheggiare alla Baia dei Turchi e poi andare dal lato opposto costeggiando il confine dell’ex Club Mediterranee. Qui si trova la piccola e splendida spiaggetta di Santo Stefano, sulla cui destra c’è la piscina naturale.A catturare quest'immagine è stato il videomaker Roberto Leone, specializzato in airfilm, che ha girato insieme a Marco Spedicato.