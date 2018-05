Dormire sotto al mare delle Maldive: ecco quanto costa il resort da sogno

Appena 50 mila euro a notte per soggiornare nella prima villa sottomarina alle Maldive. Costruita cinque metri al di sotto del livello dell'Oceano Indiano, sarà accessibile dal prossimo autunno nel lussuoso Conrad Maldives Rangali Island. Il nome scelto per questa residenza turistica unica nel suo genere, è Muraka, che nella lingua locale significa corallo.Il resort maldiviano infatti, consente di vivere a stretto contatto con il pianeta sottomarino, che a quelle latitudini è costellato di pesci tropicali coloratissimi e fondali pieni di coralli. Costata 15 milioni di dollari alla divisione luxury del brand Hilton, è stata costruita a Singapore e poi trasportata via mare fino all'isola delle Maldive.Lo scheletro della struttura è fatto di acciaio, mentre le ampie finestre a cupola sono realizzate in materiale acrilico trasparente, che permette una sensazione di completa immersività alle nove persone che possono abitarla.La villa misura 550 metri quadrati divisi in due piani. Quello superiore è fuori dall'acqua ed ospita soggiorno, palestra, le camere da letto e la cucina. Scendendo di un piano si entra in un sogno, ci si immerge nell'oceano, fino ad una profondità di cinque metri. Si può scegliere di dormire in una camera matrimoniale o rilassarsi in bagno, sempre immersi nelle acque maldiviane e con un maggiordomo in servizio h24.Non mancano gli spazi esterni che prevedono una piscina privata ed una terrazza esterna da cui ammirare il tramonto. Il villaggio di super lusso delle Maldive non è nuovo ad esperienze sottomarine. Infatti, sempre sull'isola di Rangali, si trova l'Ithaa Undersea Restaurant, anch'esso costruito cinque metri sotto il livello marino, che può ospitare solo 14 ospiti con prezzi medi intorno ai 200 euro a persona. Ma per trovare posto, bisogna prenotare almeno con due settimane di anticipo.