Svizzera, il Lago di Thun a bordo di una roulotte galleggiante

Lasciare la strada, entrare in acqua e cominciare a navigare, restando a bordo dello stesso veicolo: a trasformarsi in pochi istanti da roulotte a vera e propria imbarcazione, è il “”, il caravan galleggiante che porta alla scoperta delle bellezze naturali del. L’insolito mezzo che dà il benvenuto alla bella stagione in Svizzera, infatti, è in grado di percorrere chilometri di asfalto agganciato a un’automobile, ma anche di muoversi lungo le rotte del gioiello color turchese del Canton Berna, grazie a un piccolo motore elettrico di cui è dotato.Per affittare il silenziosissimo veicolo anfibio, bisogna rivolgersi all’ufficio turistico del villaggio diimperdibile punto di sosta del lungolago. Sempre qui, prima di iniziare la navigazione, un team di professionisti si occuperà di mostrare quelle poche nozioni necessarie a effettuare le manovre in modo corretto. Il “Sealander”, comunque, è molto semplice da guidare e non richiede patenti speciali. Capace di ospitare fino a(solo due, se si vuole dormire a bordo), la roulotte galleggiante è dotata di diversi optional: si va dal cucinino al lavandino, dall’impianto audio fino al bagno. E non manca un piccolo, per un’indimenticabile grigliata.La giornata tipo a bordo del caravan che si muove sull'acqua, trascorre visitando le baiette del Lago di Thun, una meta di vacanza molto frequentata soprattutto d’estate, quando riaprono i suoi lidi e torna a funzionare lo storicoa pale. Poi, all’ora del tramonto, ci si gode un po’ di magia, comodamente seduti intorno al tavolino dell'imbarcazione. Ancora, al calar della notte e prima di coricarsi, si guardano le stelle, grazie alche lascia spazio al firmamento.Dopo l’insolita gita, la roulotte è pronta a tornare su strada: stavolta, agganciata a un’automobile, accompagnerà i turisti tra i vigneti, i castelli, le chiesette millenarie e le grotte carsiche della zona. In questa parte di Svizzera, quindi, grazie al caravan galleggiante, compiere una scelta tra la vacanza in campeggio o in barca non è più obbligatorio.Per decidere se e quando partire, resta solo una cosa da fare: dare un’occhiata ai, che variano a seconda delle ore di affitto. Si va da un minimo di quattro, per un costo di 250 franchi (circa 216 euro), a otto (300 euro più o meno), fino a 24 ore, per un totale di poco meno di 340 euro. Ogni giorno in più, si paga 130 euro al dì. Per ulteriori informazioni, cliccare qui