Fiumicino, torna la sagra del pesce: maxi-frittura con una padella di 4 metri di Umberto Serenelli Tweet

Fiumicino in festa per la “Sagra del pesce”. La 48° edizione, organizzata dalla Pro Loco a piazzale Molinari, aprirà i battenti questa sera e nella tre giorni finiranno in padella 20 quintali tra calamari, gamberi e pesce di paranza. Oltre al piatto forte, che sarà la porzione abbondante di fritto (contributo 8 euro), vengono proposti menù per i romani che sceglieranno di trascorre la serata sulla riva del Tirreno. Oltre al classico fritto, questa sera verrà proposto come primo piatto le mezze maniche con calamari, zucchine e pomodori ciliegini (6 euro), soutè di cozze (4 euro), patate fritte (2 euro) e un bicchiere di vino o una bottiglietta di acqua (0,50 centesimi). Domani cambia il primo piatto che sarà fusilli calamari, cicale di mare e pomodori datterini, mentre domenica sarà possibile gustare i fusilli allo scoglio con cozze, vongole, calamari, gamberi e pomodoro.



RIFLETTORI PUNTATI SUL MEGA-PADELLONE

Riflettori puntati sul caratteristico mega-padellone dove verrà fritto il pescato catturato dalla locale flotta peschereccia. Non c’è dubbio che la parte scenografica è garantita dalla presenza della padella gigante, specificatamente costruita per l’evento e con numeri da record. Ha un diametro di 4 metri ed è alta da terra circa 2 metri. E’ formata da 5 vasche della portata di 800 litri d’olio, 12 bruciatori antivento a gas, munita di tutti i dispositivi di sicurezza e 20 cestelli di contenimento del pesce. Le vasche, tra loro isolate, consentono di gestire la frittura al meglio, secondo la tipologia di pesce ed è inoltre possibile sostituire l’olio vasca per vasca, mentre le altre restano in funzione: così non si interrompe la produzione di fritture. La “Festa delle tradizioni marinare della città di Fiumicino" ha ottenuto il patrocinio del Comune costiero, della Regione e dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.



LA SAGRA E’ ANCHE SPETTACOLO

Oltre allo stand gastronomico e all'area ristoro, curati dai volontari della Pro Loco, ci sarà un’area dedicata agli spettacoli serali, che inizieranno alle 21: in agenda questa sera il divertente Concerto dei dAltroCanto: sul palco 28 coristi e 6 musicisti per una prima parte dedicata a celebri musical (Mary Poppins, Mamma Mia, Saranno Famosi, ecc.). Domani le cover anni 60/70 dei The Tram Tracks e domenica una serata all'insegna dei mitici anni '80 con la cover band I love 80. Inoltre ci sarà anche il tradizionale mercatino d’artigianato e prodotti tipici. Domenica la novità rappresentata dal fatto che la frittura sarà servita in un nuovo piatto in ceramica realizzato, ormai ambito oggetto da collezione, con il caratteristico logo della Sagra del Pesce al suo interno con tanto di marchio registrato a tutela dell’originalità.

«Speriamo in una buona affluenza di pubblico e nel bel tempo – spiega il presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango – lo scorso anno siamo arrivati a distribuire 23 quintali di pesce e confidiamo di superare questo bel record. Come sempre la buona cucina sarà accompagnata dal mercatino e dalla musica dal vivo sul palco centrale. Aspettiamo tutti per passare insieme queste tre serate di festa».L’evento richiama ogni anno nei tre giorni di Sagra, non meno di 15.000 persone. La Sagra si configura inoltre come Ecofesta in quanto la maggior parte dei prodotti di consumo sarà fornito in materiale compostabile per ridurre la quantità di rifiuti plastici. Info@prolocofiumicino.it o contattare i recapiti 06.65047520 - 329.3682161.