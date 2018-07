Da Miss Belgio a pilota d'aerei: «Emirates vuole la bellissima Angelina»

Da miss a pilota di linea in aereo: la storia di, che lo scorso gennaio ha vinto la corona di Miss Belgio 2018, è decisamente particolare. Cresciuta ad Anversa, originarla delle Filippine, la bellissima Angeline a settembre dovrebbe ottenere il brevetto per diventare pilota d’aereo, unica donna nella sua scuola di volo. Nonostante i soli 23 anni, avrebbe già mostrato di avere grandi doti, tanto da avere avuto proposte lavorative anche dalla prestigiosa compagnia Emirates.Angeline ha avuto fin da piccola: una scelta particolare rispetto alle altre miss, che di solito (in Belgio o Italia come in qualsiasi posto al mondo) preferiscono fare le attrici o le modelle o in generale lavorare nel mondo dello spettacolo. Già nel 2016 aveva vinto, concorso al quale partecipano le ragazze europee originarle del Paese asiatico, successivamente ha vinto Miss Anversa e infine Miss Belgio: sarà lei a rappresentare la nazione in cui è cresciuta a Miss Mondo e Miss Universo.Com’è facilmente prevedibile, la sua elezione lo scorso gennaio non è passata inosservata: le sue evidenti origini filippine non rientravano infatti nei ‘canoni’ della bellezza puramente belga, e in tanti sul web - evidentemente tutto il mondo è paese - le avevano riservato insulti, molti a sfondo razzista. Insulti a cui la giovane rispose però in maniera esemplare: «Sono nata in Belgio e ho la nazionalità belga - disse - Non potete giudicare le persone basandosi sul loro aspetto».