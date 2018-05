Fiumicino, in aeroporto a sorpresa il coro de Il Gladiatore Tweet

Fuori programma inatteso per i passeggeri in partenza all'aeroporto di Fiumicino. Al Terminal 3 hanno potuto assistere all'esibizione di un coro di 100 elementi che ha eseguito le musice del film Il Gladiatore. Lo spettacaolo è stato organizzato da Adr (Aeroporti di Roma) e dall’Orchestra Italiana del Cinema.



Due i brani proposti tratti della colonna sonora del film: "Barbarian Horde" e "Now we are Free”. Spiegano da Adr: «Le musiche hanno incantato i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino nell’anteprima dello spettacolo che debutterà, con un evento benefico il 6 giugno al Colosseo e, verrà replicato l’8 e il 9 giugno al Circo Massimo. Nello storico bene archeologico della Capitale, 200 musicisti si esibiranno nella celebre colonna sonora in sincrono con le immagini, i dialoghi e gli effetti speciali del film proiettato in alta definizione su un grande schermo di 25 metri».